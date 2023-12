Aguila Copper Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um T2 Metals wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die Analyse ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt T2 Metals derzeit unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über T2 Metals diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von T2 Metals bei 0,12 CAD liegt, was zu einem Abstand von -45,45 Prozent zur 200-Tage-Linie führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,15 CAD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser Analysen eine "Schlecht"-Gesamtbewertung für T2 Metals.