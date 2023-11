Aguia Resources Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

Die aktuelle technische Analyse der Aktie Aguia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,012 AUD) um -60 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Aguia gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation zu kaum Veränderungen in der Stimmung für Aguia gekommen ist. Die Aktie erhält daher von uns eine "Neutral"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Aguia als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 66,67 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.