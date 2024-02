Agtech Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Agtech haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Agtech derzeit um 4,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,45 Prozent liegt.

Investoren, die in Agtech investieren, erhalten derzeit keine Dividende, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag führt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Aktienkurs von Agtech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,21 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" eine Underperformance von -9,66 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von Agtech um 9,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.