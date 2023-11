Agriterra Aktie: Das ist erstaunlich

Aktuelle Analyse zeigt, dass Agriterra derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor ausschüttet. Der Unterschied beträgt 3,76 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,76 %), was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Agriterra im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor mit einer Rendite von -73 Prozent mehr als 77 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite in der Nahrungsmittelbranche in den letzten 12 Monaten beträgt -1,96 Prozent, wobei Agriterra mit 71,04 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls negativ bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Agriterra diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Agriterra-Aktie für die letzten 200 Handelstage 1,16 GBP betrug. Der letzte Schlusskurs von 0,012 GBP weicht somit um -98,97 Prozent ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 GBP) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-93,68 Prozent), was erneut zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Agriterra-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, die Aktienkursentwicklung, das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse überwiegend negative Bewertungen. Dies ist wichtige Information für potenzielle Investoren, die eine fundierte Entscheidung über ihre Anlage treffen möchten.