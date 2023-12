Agriterra Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkursvergleich von Agriterra zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,03 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt Agriterra mit einer Unterperformance von 76,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 3,81 Prozent. Auch im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,22 Prozent, und Agriterra liegt aktuell 67,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Agriterra zeigt der RSI7 aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass Agriterra überverkauft ist, und wird daher mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird die Agriterra auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,1 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1,2 GBP liegt, was einer Überperformance von +9,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,46 GBP zeigt eine Abweichung von +160,87 Prozent und entspricht somit einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Stimmungs- und Buzz-Rating von Agriterra zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.