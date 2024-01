Agriterra Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für Agriterra einen Wert von 80,58 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 81, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder sogar umdrehen. Aktuell zeigt Agriterra in Bezug auf die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Agriterra-Aktie, basierend auf einem Durchschnitt von 1,02 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem aktuellen Schlusskurs von 0,85 GBP (-16,67 Prozent Unterschied). Bei Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Dividendenrendite von Agriterra beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Insgesamt erhält Agriterra demnach eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse, Sentiment und Dividendenpolitik.