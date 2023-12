Agriterra Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Agriterra hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -73,03 Prozent erzielt, was mehr als 78 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Ebenso liegt die Rendite der Nahrungsmittelbranche mit -3,3 Prozent deutlich über der von Agriterra. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Agriterra mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Agriterra mit 1.165 GBP sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch über dem der vergangenen 200 Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment für Agriterra war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.