Agriterra Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite von Agriterra beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend negative Stimmung der Anleger gegenüber Agriterra in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhalten wir daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Agriterra in den letzten 12 Monaten eine Performance von -78,39 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Underperformance von -74,8 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Agriterra um 83,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,75 GBP um -27,88 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +19,05 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Agriterra-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.