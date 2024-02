Agrimin Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Agrimin-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,155 AUD einen Abstand von -26,19 Prozent zum GD200 (0,21 AUD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 0,2 AUD ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -22,5 Prozent. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen fällt somit ebenfalls "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Agrimin in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt auch, dass die Agrimin-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 100 überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 84, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Kommunikation über Agrimin in den sozialen Medien in den letzten Wochen hat keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Agrimin deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.