Agrimin Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen liefern, um eine Aktie zu bewerten. Bei Agrimin zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Agrimin liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Agrimin derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,21 AUD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,2 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Agrimin daher ein Rating von "Gut".