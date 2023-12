Mit Agriforce Growing Systems wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Agriforce Growing ist derzeit technisch betrachtet "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,99 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,615 USD) um -95,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,07 USD, was einer Abweichung von -70,29 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Agriforce Growing bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agriforce Growing gesprochen. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Agriforce Growing liegt bei 90,22, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 77,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Schlecht" für die Agriforce Growing.