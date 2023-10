Agridence leitet digitale Transformation für RSPO

Singapur (ots/PRNewswire) -- Der RSPO beauftragt Agridence mit der Entwicklung eines neuen Rückverfolgbarkeitssystems zur Verbesserung des Handels und der Einhaltung von Vorschriften.- Agridence nutzt seine Erfahrung im Bereich Naturkautschuk erfolgreich für den Einstieg in den Palmölsektor und beweist damit seine rohstoffübergreifende Strategie.Agridence Pte Ltd ("Agridence") ist stolz darauf, eine bahnbrechende Errungenschaft bekannt zu geben, die die digitale Transformation für eine einheitliche digitale Infrastruktur anführt, die das Zertifizierungs-, Handels- und Rückverfolgbarkeitssystem (CTTS) als ein rationalisiertes End-to-End-System für den Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl ("RSPO") und seine Interessenvertreter integrieren wird. Diese Auszeichnung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Agridence dar und ist eine Anerkennung für die Innovation und Exzellenz des Unternehmens bei der Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige Beschaffung, die mehrere Agrarrohstoffe umfasst.Der Vorsitzende von Agridence, Ian Potter, zeigt sich erfreut: "Der RSPO ist ein führender Akteur in dem Bestreben, Palmöl nachhaltiger zu machen und wird ein großartiger Partner sein. Angesichts der bevorstehenden Forderung nach rückverfolgbaren Lieferketten, die mit der EUDR beginnt, ist die Digitalisierung für alle Akteure in diesem Bereich unerlässlich. Wir freuen uns über die Möglichkeit, an diesem wichtigen Prozess teilzunehmen und fühlen uns geehrt, dass unser Team und unsere Technologie auf diese Weise gewürdigt worden sind. Dieses Projekt baut auf unseren Fortschritten mit rückverfolgbarem Kautschuk auf und wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung mit Agrarrohstoffen und unsere Produktkompetenz bei der Entwicklung von Anwendungen zur Rückverfolgbarkeit von Soft Commodities für Palm unter Beweis zu stellen.Die Herausforderungen, denen sich Palmöl und Naturkautschuk gegenübersehen, sind aufgrund ihrer gemeinsamen Anbaulandschaft und Marktstrukturen bemerkenswert ähnlich. Mit den Erkenntnissen, die bei der Bewältigung ähnlicher Herausforderungen gewonnen wurden, wurde Agridence beauftragt, ein dreigliedriges Konsortium globaler Agrartechnologieunternehmen für die digitale Transformation des RSPO anzuführen, das die besten Köpfe in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit zusammenführt, um diesem maßgeschneiderten CTTS, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Interessengruppen für nachhaltiges Palmöl zugeschnitten ist, einen beispiellosen Schritt in Sachen Effizienz, Zuverlässigkeit und technologischer Fortschritt zu ermöglichen.Gerald Tan, CEO von Agridence, erklärte: "Dies ist eine einzigartige Leistung, die in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung ist. Es zeigt, dass wir in der Lage sind, mit Fachleuten und Innovatoren zusammenzuarbeiten und unsere Ressourcen zu bündeln, um ein einheitliches und optimiertes System für die nachhaltige Palmölindustrie zu entwickeln. Diese Ausweitung auf Palmöl bestätigt die Anerkennung und das Vertrauen in Agridence, unsere Erfolgsbilanz bei Naturkautschuk, die eine robuste und sichere B2B-Handelsplattform, ein integriertes Nachhaltigkeits-Dashboard und Rückverfolgbarkeitstools hervorgebracht hat. Während wir dieses aufregende Projekt in Angriff nehmen, wird Agridence weiterhin Innovationen vorantreiben, die Zusammenarbeit fördern und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert für eine nachhaltige Zukunft bieten.Nikki Gee, Leiterin der Abteilung für Strategie und digitale Transformation des RSPO, erklärte: "Die Entscheidung, Agridence mit der Verwaltung und Wartung der Systeme des RSPO zu beauftragen, beruht auf einer Kombination aus erstklassigen Lösungen, die in der Lage sind, die aktuellen Anforderungen zu erfüllen und die zukünftigen Bedürfnisse eines Sektors zu antizipieren, der sich im Einklang mit den strengeren globalen Vorschriften schnell weiterentwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass Agridence eine nahtlose Erfahrung für den RSPO und unsere Mitglieder bieten wird".Es wird erwartet, dass das Projekt zur digitalen Transformation weitreichende Auswirkungen haben wird, nicht nur auf den Palmölsektor, sondern auch einen Präzedenzfall für andere Branchen schaffen wird, die versuchen, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.Agridence wird auf der RSPO-Jahreskonferenz (RT2023) (https://rt.rspo.org/event/679b9d86-ab0f-405e-831f-8d868646a64f/summary) vom 20. bis 22. November in Jakarta anwesend sein und an der Podiumsdiskussion "Die Zukunft der Zertifizierung, des Handels und der Rückverfolgbarkeit in den nächsten 20 Jahren" teilnehmen, bei der es um die Einführung des Projekts und seine Auswirkungen auf die nachhaltige Palmölindustrie in der Zukunft geht.- Ende -Informationen zu Agridence Pte Ltd:Agridence, gegründet und ansässig in Singapur, bietet Ihnen die Zukunft des Rohstoffhandels. Wir stehen an vorderster Front bei der Digitalisierung der weltweiten Lieferkette für Agrarrohstoffe, um ein mit Daten angereichertes und technologiegestütztes Ökosystem zu schaffen. Diese digitale Transformation ermöglicht eine tiefere Analyse der Lieferkette, um ökologische, soziale und finanzielle Risiken aufzudecken und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.Bei Agridence setzen wir Technologie ein, um Datentransparenz zu schaffen und das Vertrauen zu stärken. Wir bieten Informationen und Einblicke in die Branche, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, intelligentere Entscheidungen zu treffen. 