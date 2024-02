Agricultural Bank of China PK Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Agricultural Bank of China wird von Analysten positiv bewertet, die sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Die Stimmung rund um die Aktie wird als überwiegend positiv eingeschätzt, basierend auf den Kommentaren und Themen in sozialen Medien der vergangenen ein bis zwei Tage. Daher erhält die Aktie die Bewertung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In technischer Hinsicht wird die Agricultural Bank Of China ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2,91 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,11 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,87 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,01 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Agricultural Bank Of China-Aktie liegt bei 37 für die letzten 7 Tage und 44,83 für die letzten 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch nach RSI-Bewertung das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Agricultural Bank Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -14,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,5 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -14,34 Prozent, und die Agricultural Bank Of China übertraf diesen Durchschnittswert um 32,96 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie auch in dieser Kategorie das Rating "Gut".