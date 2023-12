Agricultural Bank of China Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Sentiment und der Buzz um Agricultural Bank Of China haben in den letzten Monaten zu gemischten Reaktionen geführt. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment war hingegen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führte, obwohl in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Agricultural Bank Of China derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab jedoch eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Agricultural Bank Of China im letzten Jahr eine Rendite von 28,76 Prozent erzielt, was 35,92 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich Finanzen liegt. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken liegt die Aktie 34,13 Prozent über der durchschnittlichen Rendite.

Insgesamt erhält die Aktie von Agricultural Bank Of China aufgrund der Überperformance eine gute Bewertung auf dieser Stufe.