Agricultural Bank of China Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Die Agricultural Bank Of China wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI25, der 25-Tage-RSI, zeigt mit einem Wert von 42,65, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Agricultural Bank Of China eine "Neutral"-Bewertung gemäß dieser Analyse.

Die Anleger-Stimmung für Agricultural Bank Of China wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen für Agricultural Bank Of China deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Agricultural Bank Of China mit einer Rendite von 21,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 30 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,26 Prozent aufweist, liegt Agricultural Bank Of China mit 31,93 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.