Agree Realty erwartet beeindruckende Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose in 71 Tagen

In 71 Tagen wird das Unternehmen Agree Realty aus Bloomfield Hills, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Agree Realty Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,30 Mrd. EUR. In 71 Tagen werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 101,08 Mio. EUR, aber jetzt wird mit einem Plus von +20,10 Prozent gerechnet und somit ein Umsatz von 120,93 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -6,50% auf 33,85 Mio. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr sind die Erwartungen der Analysten positiv gestimmt. Sie gehen...