Agree Realty Quartalsbericht: Umsatzsteigerung und Gewinnerwartungen im Blickpunkt der Aktionäre

In knapp einem Monat wird das Unternehmen Agree Realty, ansässig in Bloomfield Hills, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Auch die Entwicklung der Agree Realty-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Das Unternehmen Agree Realty hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 5,05 Mrd. EUR und wird in 29 Tagen vor Börseneröffnung seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse dieser Präsentation. Die aktuellen Datenanalysen zeigen laut den Experten eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal an. Im dritten Quartal 2022 erzielte Agree Realty einen Umsatz von 104,03 Mio. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Plus von +21,30 Prozent auf...