Agree Realty Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird oft im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Agree Realty Corp wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,38 Punkten, was bedeutet, dass die Agree Realty Corp-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen liegt der RSI25, basierend auf den letzten 25 Handelstagen, weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Agree Realty Corp für den 25-Tage-RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Agree Realty Corp von Analysten 4 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig, basierend auf den Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 72,25 USD. Dies entspricht einer Empfehlung, da die Aktie um 30,82 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Agree Realty Corp-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Agree Realty Corp-Aktie auf 200-Tage-Basis aktuell 60,5 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 55,23 USD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 58,92 USD unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher auch ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Agree Realty Corp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Bei Agree Realty Corp zeigt sich eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.