Agree Realty Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Agree Realty Corp in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht".

Aus technischer Sicht ist die Agree Realty Corp derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 62,93 USD, während der Aktienkurs mit 59,36 USD um -5,67 Prozent darüber liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 56,99 USD, was einer Abweichung von +4,16 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung für die Agree Realty Corp-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 47,32 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Bankanalysen, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse der Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Agree Realty Corp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".