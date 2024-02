Agree Realty Aktie: War das schon alles?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung in die positive oder negative Richtung. Allerdings haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Agree Realty Corp unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung bezüglich Agree Realty Corp jedoch kaum verändert, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Agree Realty Corp eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 61,9 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Agree Realty Corp-Aktie hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,78 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -6,08 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Agree Realty Corp daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.