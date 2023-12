Agree Realty Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Analyse von Agree Realty Corp zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was auf eine starke Aktivität und eine positiv bewertete Stimmungsänderung hinweist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt ähnlich positive Ergebnisse, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 23,2 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, während der RSI25 bei 36,7 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Agree Realty Corp eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei überwiegend negative Stimmungen in den sozialen Medien vorherrschen. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen rund um Agree Realty Corp diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Agree Realty Corp derzeit 7,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -1,21 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch positiv bewertet.