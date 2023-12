Agree Realty Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vor allem negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an acht Tagen negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich Anleger in Bezug auf das Unternehmen Agree Realty Corp. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen war ein Anstieg negativer Kommentare über Agree Realty Corp in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wurde. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie in den sozialen Medien gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Agree Realty Corp diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Agree Realty Corp 4-mal mit "Gut" und 1-mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen, daher erhält die Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Agree Realty Corp vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 62,07 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 21,8 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 75,6 USD. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Agree Realty Corp liegt bei 39,66, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die Stimmung unter Anlegern negativ ist, Analysten langfristig jedoch eine positive Entwicklung erwarten und der RSI auf eine neutrale Situation hinweist.