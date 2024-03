Agree Realty Aktie: Ruhig bleiben!

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Agree Realty Corp wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage überwogen positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führte.

In den letzten Wochen war jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Agree Realty Corp in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer schlechten Stimmungsbewertung durch die Marktteilnehmer führte. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie entsprach jedoch dem Normalwert, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Agree Realty Corp liegt bei 62,45 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 50,93 für 25 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Analyse von Analysten-Einschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorlagen, was im Schnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 72,25 USD, was einem Potenzial von 29,02 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt wird Agree Realty Corp daher von Analysten als eine Aktie mit gutem Potenzial bewertet.