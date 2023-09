Agree Realty Aktie: Negative Entwicklung, doch Analysten prognostizieren 23,52% Gewinnsteigerung

Die Agree Realty Aktie hat in den letzten Monaten eine negative Entwicklung erlebt. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Aufwärtstrend an und es gibt derzeit keine Unterstützung für den Kurs. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich die Aktie auf Sicht von 12 Monaten positiv entwickeln wird. Sie schätzen, dass der Kurs auf 69,14 EUR steigen könnte, was einem Gewinn von +23,52% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden und welchen Einfluss sie auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre sind gespannt auf das Ergebnis und hoffen auf positive Zahlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Artikel nur als Informationsquelle dient und keine Anlageempfehlungen enthält. Investitionen in Aktien können mit Risiken verbunden sein und sollten sorgfältig abgewogen...