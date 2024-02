Agree Realty Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Agree Realty Corp-Aktie befindet sich aktuell in einer schlechten Position, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 61,26 USD, was einer Abweichung von -6,77 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (60,56 USD) weicht mit -5,7 Prozent ab. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Agree Realty Corp-Aktie ist überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Auch für den letzten Monat wurden 2 positive und keine negativen Bewertungen vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 26,77 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Agree Realty Corp-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (53) als auch der RSI der letzten 25 Tage (64,19) erhalten eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Agree Realty Corp-Aktie. Während die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien eher negativ sind, zeigen die Analysteneinschätzungen eine positive Langzeitperspektive.