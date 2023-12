Agree Realty Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Agree Realty Corp-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft worden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Agree Realty Corp-Aktie. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die von den Analysten abgegeben wurde, beläuft sich auf 75,6 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 23,75 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 61,09 USD. Aufgrund dieser Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Agree Realty Corp.

Bei der Beobachtung der Stimmung der Anleger stellt sich heraus, dass diese neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch von weichen Faktoren wie der Stimmung beeinflusst werden. Eine Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um die Agree Realty Corp diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs gibt an, dass die Agree Realty Corp derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 62,75 USD, während der Aktienkurs bei 61,09 USD liegt, was einer Abweichung von -2,65 Prozent entspricht. Die Analyse der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 57,54 USD, was einer Abweichung von +6,17 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut"-Wert.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz, also der Kommunikation im Netz, zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Agree Realty Corp in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Agree Realty Corp-Aktie hinsichtlich der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse, während die Stimmung und das Sentiment als "Neutral" eingestuft werden.