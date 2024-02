Agratio Urban Design, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Agratio Urban Design hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Agratio Urban Design als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7 mit einem Wert von 63,33 als auch der RSI25 mit einem Wert von 44,41 führen zu dieser neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,76 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +2,53 Prozent auf eine neutrale Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien keine besonders positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Agratio Urban Design beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild, den Relative Strength-Index, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.