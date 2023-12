Agratio Urban Design Aktie: DAS heißt noch nichts

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Agratio Urban Design von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können maßgeblich dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. In Bezug auf die Agratio Urban Design wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es waren kaum Veränderungen zu erkennen. Dies führt insgesamt zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Agratio Urban Design-Aktie beträgt derzeit 1541,62 JPY, was nur eine Abweichung von -2,83 Prozent zum letzten Schlusskurs (1498 JPY) bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1489,06 JPY und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine geringe Abweichung von +0,6 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Agratio Urban Design-Aktie. Der RSI7 beträgt 61,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 41,07 aufweist, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.