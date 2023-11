Agratio Urban Design Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Agratio Urban Design: Analyse der Anleger-Stimmung, technische Analyse und Relative Strength Index

Die Stimmung der Anleger bezüglich Agratio Urban Design wurde in den letzten beiden Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigten. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Agratio Urban Design derzeit bei 1548,2 JPY. Der Aktienkurs selbst ging bei 1510 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von -2,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1503,7 JPY, was einer Differenz von +0,42 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für die Agratio Urban Design-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden analysierten Zeiträumen.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann Agratio Urban Design über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Agratio Urban Design beträgt derzeit 15,38 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Agratio Urban Design basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.