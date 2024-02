Agratio Urban Design Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Agratio Urban Design-Aktie liegt bei 66 für die letzten 7 Tage, und bei 50 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers. In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergab die Analyse von sozialen Plattformen, dass die Kommentare neutral waren und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agratio Urban Design-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1536,72 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1585 JPY liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1557,74 JPY) weist eine geringe Abweichung auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Agratio Urban Design-Aktie festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Agratio Urban Design-Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Stimmung und die technische Analyse.