Agratio Urban Design Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Agratio Urban Design betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Agratio Urban Design eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Agratio Urban Design durchschnittlich sind, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie +1,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Agratio Urban Design auf verschiedenen Ebenen der Analyse.