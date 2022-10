Agrarhändler Baywa hebt Gewinnprognose erneut an - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Mischkonzern Baywa traut sich im laufenden Jahr operativ einen noch größeren Gewinnsprung zu als bisher in Aussicht gestellt. So erzielte das im SDax gelistete Unternehmen laut einer Mitteilung vom Dienstag in den ersten neun Monaten auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 460 Millionen Euro. Daher würden für das Gesamtjahr nun 475 bis 525 Millionen Euro erwartet. Das Unternehmen profitiert vom Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie dem Handel mit Agrarerzeugnissen und hatte bereits im Juli die Gewinnprognose auf 400 bis 450 Millionen Euro angehoben. So waren die Preise etwa für Getreide und Dünger in diesem Jahr deutlich gestiegen. 2021 hatte Baywa ein operatives Ergebnis von knapp 267 Millionen Euro erzielt. Die Aktien legten am Dienstag auf die Prognoseerhöhung hin zu und notierten zuletzt rund drei Prozent im Plus./mis/stk