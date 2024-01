Agrana Beteiligungs Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hindeuten, dass überkaufte Titel kurzfristig eher einen Kursrückgang erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Agrana Beteiligungs wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,78 Punkten und deutet darauf hin, dass Agrana Beteiligungs weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,58, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für Agrana Beteiligungs führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 15,95 EUR, während die Aktie selbst bei 14,25 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von -10,66 Prozent in Bezug auf den GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 14,25 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Agrana Beteiligungs.

In den letzten Wochen wurde bei Agrana Beteiligungs eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigen. Die Stärke der Diskussion zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Agrana Beteiligungs basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.