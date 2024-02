Agrana Beteiligungs Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Agrana Beteiligungs wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 33 und deutet darauf hin, dass die Agrana Beteiligungs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Schlecht"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis überkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Agrana Beteiligungs mit einer Rendite von -10,5 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,39 Prozent kommt, liegt Agrana Beteiligungs mit 3,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie von Agrana Beteiligungs weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,83 auf, was 72 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.