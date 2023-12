Agrana Beteiligungs Aktie: Jetzt wird es konkret!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Agrana Beteiligungs Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 23,33 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass sie um 24,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite deutlich höher, nämlich bei 31,8 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Agrana Beteiligungs ist laut Analysten überwiegend positiv. Dies wurde unter anderem durch Analysen sozialer Plattformen festgestellt. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Agrana Beteiligungs-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI ebenfalls 48,31, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Stimmung rund um die Agrana Beteiligungs Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hat abgenommen, was auf eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.