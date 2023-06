Agrana Beteiligungs Aktie: Ist es das gewesen?

Agrana Beteiligungs, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 11:40 Uhr) mit 17.8 EUR sehr stark im Minus (-4.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Vienna.

Nach einem bewährten Schema haben wir Agrana Beteiligungs auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agrana Beteiligungs. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,23 ist die Aktie von Agrana Beteiligungs auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (62,54) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,16 Prozent liegt Agrana Beteiligungs 2,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.