Agrana Beteiligungs Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Agrana Beteiligungs wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 8,83 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 35,3 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Agrana Beteiligungs aktuell 5, was einer positiven Differenz von +2,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Agrana Beteiligungs der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Agrana Beteiligungs im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,63 Prozent erzielt, was 0,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie jedoch um 5,83 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.