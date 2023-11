Agrana Beteiligungs Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agrana Beteiligungs gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Für das Anleger-Sentiment ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Die Entwicklung der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung bei Agrana Beteiligungs lässt sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Dadurch ergeben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Agrana Beteiligungs in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Agrana Beteiligungs mit einer Rendite von -5,51 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,7 Prozent. Auch hier liegt Agrana Beteiligungs mit 6,19 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Agrana Beteiligungs liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 34,4) unter dem Durchschnitt (ca. 74 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Agrana Beteiligungs somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.