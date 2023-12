Agora Hospitality Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Anleger-Stimmung bei Agora Hospitality in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Agora Hospitality ebenfalls als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 ebenfalls bei 33,33 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie von Agora Hospitality wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Agora Hospitality hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Agora Hospitality-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen als auch den kurzfristigeren Durchschnitt als "Neutral" einzustufen ist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 24,35 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 24 JPY liegt, was eine Abweichung von -1,44 Prozent im Vergleich bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,26 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Agora Hospitality, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren wie der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.