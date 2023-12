Agora Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Agora hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervor, die als Grundlage für das Anleger-Sentiment dienen. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung überwiegend negativ, wobei an nur zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Agora-Aktie derzeit bei 2,99 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,62 USD liegt, was einem Abstand von -12,37 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -7,75 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass das Interesse der Marktteilnehmer an der Agora-Aktie in den letzten vier Wochen gestiegen ist. Trotzdem hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Abschließend wird die Aktie auch anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, der für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 68,75 und für 25 Tage bei 61,06 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Agora-Aktie aufgrund der schlechten Stimmung der Anleger, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.