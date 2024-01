Agora Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Agora in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang, und die Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen über Agora waren in den letzten Tagen im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich mehr oder weniger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Agora-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 72,41, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 55,81 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Agora auf 2,98 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,49 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,81 USD, was einem Abstand von -11,39 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben die Anleger jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agora diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.