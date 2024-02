Agora Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Agora wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass Agora weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Agora somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Analyse der Stimmung und des Interesses in den sozialen Medien ergibt, dass die Stimmung für Agora in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Agora in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird Agora für dieses Kriterium mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Agora mit 2,87 USD inzwischen +7,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Agora. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Agora daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich daher für Agora eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Analysekriterien.