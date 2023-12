Agora Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Agora: Analyse des Anleger-Sentiments und der technischen Indikatoren

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Agora-Aktie wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führte. Insgesamt ergibt sich für Agora in diesem Punkt also die Einstufung: "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Agora liegt bei 65,71, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Agora-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,59 USD liegt, was einer Abweichung von -14,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (2,84 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,8 Prozent führt. Insgesamt erhält die Agora-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger unterhielten sich vor allem über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agora. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Agora-Aktie.