Huaneng Power Aktie: Ruhe bewahren!

Die Aktie von Huaneng Power wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 10,16 liegt sie 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,99 im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Daher erhält die Aktie eine gute Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Huaneng Power eine Rendite von 14,25 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,85 Prozent. Auch hier liegt Huaneng Power mit 37,1 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von Huaneng Power veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Huaneng Power. Auch wenn gleich viele positive wie negative Signale abgegeben wurden, ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Huaneng Power als neutral eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 44,12 und einem RSI25-Wert von 57,08 ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.