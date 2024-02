Agnico Eagle Mines Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dividendenrendite von Agnico Eagle Mines liegt derzeit bei 3,4 Prozent, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Tage (62,63) führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Agnico Eagle Mines in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Die statistischen Auswertungen resultieren in einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Aktie von Agnico Eagle Mines ist insgesamt positiv, mit 4 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 83,75 CAD, was auf eine zukünftige Performance von 29,93 Prozent hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.