Agnico Eagle Mines Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Agnico Eagle Mines wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 27,6, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Agnico Eagle Mines abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im letzten Monat gab es 2 positive und 0 negative Einschätzungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 79,6 CAD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Agnico Eagle Mines beträgt derzeit 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen an, dass der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Agnico Eagle Mines auf Basis des RSI, der Analystenmeinungen, des KGV und der technischen Indikatoren insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.