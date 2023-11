Agnc Investment Quartalsbilanz in 73 Tagen: Prognosen, Aktienkursentwicklung und Zukunftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Agnc Investment präsentiert seine Quartalsbilanz in 73 Tagen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird. Auf Jahressicht zeigen sich die Prognosen jedoch eher pessimistisch, da sowohl der Umsatz als auch der Gewinn voraussichtlich sinken werden.

Trotz dieser Erwartungen haben Aktionäre bereits positiv auf die Schätzungen reagiert, da sich der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um 3,17% erhöht hat. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 9,90 EUR steigen wird, was einem Gewinn von 23,56% entspräche.

Auch die Charttechnik deutet auf einen stark positiven Kurstrend hin. Der Gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und ob diese Prognosen eintreffen werden. Aktionäre sollten daher weiterhin die Entwicklung von Agnc Investment im Auge behalten und sich nicht allein auf diese Schätzungen verlassen.

Diese Informationen dienen lediglich zur Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Investitionen sollten sorgfältig geprüft und mit professioneller Beratung abgestimmt werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Agnc Investment-Analyse von 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Agnc Investment jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Agnc Investment Aktie

Agnc Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...