Agnc Investment: Aktienprognose trotz Konsolidierungsphase positiv, Langzeitaufwärtsbewegung intakt

Agnc Investment befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase, nachdem der Aktienkurs in den letzten Monaten einen Aufwärtstrend verzeichnete. Die langfristige Aufwärtsbewegung ist jedoch intakt, und Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten weiterhin steigen wird.

Die Charttechnik zeigt eine Unterstützung bei 8,90 EUR. Sollte diese Marke halten, könnte ein erneuter Anstieg auf das Jahreshoch von 10,50 EUR möglich sein. Ein wichtiger Widerstand liegt bei 11,20 EUR. Sollte die Aktie diesen Widerstand überwinden können, könnte sie weiteres Aufwärtspotenzial haben.

Es ist jedoch zu beachten, dass es immer Risiken gibt und der Aktienmarkt volatil sein kann. Daher sollten Anleger ihre eigenen Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Agnc...