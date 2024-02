Agnc Investment Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment Corp":

AGNC Investment Corp: Stimmung und technische Analyse

Die AGNC Investment Corp wird auf ihren sozialen Plattformen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergibt, dass die Aktie in letzter Zeit eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine niedrige Diskussionsintensität hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der AGNC Investment Corp mit 9,43 USD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 9,21 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 9,6 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die relative Stärke der AGNC Investment Corp wird durch den Relative Strength Index (RSI) gemessen. Der RSI liegt aktuell bei 67,71, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine neutrale Einstufung erhält. Auch der RSI25 ergibt mit einem Wert von 58 eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird daher auch der RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich ebenfalls negativ, wie aus den Kommentaren und Befunden auf sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die AGNC Investment Corp diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die AGNC Investment Corp, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als auch in der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.