Agnc Investment Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Im vergangenen Jahr haben Analysten der AGNC Investment Corp einmal die Bewertung "Gut", keinmal "Neutral" und keinmal "Schlecht" vergeben. Langfristig wurde der Titel von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Bezogen auf die letzten Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 8,12 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 10,25 USD. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen überwog die positive Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es hingegen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen AGNC Investment Corp. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein klares Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die AGNC Investment Corp-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die AGNC Investment Corp-Aktie beträgt 47, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit auch auf Basis der RSI-Analyse als "Neutral" eingestuft.

Agnc Investment kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Agnc Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Agnc Investment-Analyse.

Agnc Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...